"صحة مكة" تطلق مبادرة رقمنة العُهَد اللاسلكية والاستغناء عن المستندات الورقية

ضمن ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة" في العالم الرقمي

دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، بمكتبه صباح الأحد، خدمة المعاملات الإلكترونية لصرف العهد اللاسلكية وملحقاتها من الأجهزة والمعدات، الخاصة بإدارة الاتصالات اللاسلكية.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذه المبادرة ضمن ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة) في العالم الرقمي؛ حيث تهدف إلى رقمنة خدمة تسليم واستلام العهد إلكترونياً، بشكل كامل والاستغناء عن المستندات الورقية، حيث تسهم الخدمة في ضبط عملية الاستلام والتسليم للعهد، بالإضافة لحصر الأجهزة الموجودة بالإدارة وإصدار دليل إلكتروني بالنداءات المستلمة تلقائياً، وإشعار المستلمين في حال قرب موعد إعادة العهدة برسالة نصية (SMS) وربط جميع العهد بخطاب إخلاء الطرف.

وذكر المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان، بأن هذه المبادرة انطلقت من إدارة الاتصالات اللاسلكية مروراً بوحدة الإبداع وإدارة تقنية المعلومات بصحة مكة وتهدف للوصول للتحول الرقمي للمعاملات، وتحويل أعمال الإدارة إلكترونياً، تماشياً مع رؤية المملكة 2030م التي تسعى إلى رقمنة كل التعاملات لدى أجهزة ومؤسسات الدولة، ولمواكبة التسارع الزمني الذي يعيشه العالم في هذه الألفية، بالإضافة إلى اختصار الوقت والجهد والتكلفة.

وأوضح أن هذه الخدمة تسهل عملية فرز الأجهزة من خلال إعداد (الإحصائيات لكل المستلمين – الدائمة – الموسمية – المؤقتة) وسرعة إنجاز وقت الاستلام والتسليم، باعتماد الصرف الإلكتروني على رموز تفعيل تصل للمستلم عبر جواله؛ للتحقق من هوية المستلم وكافة بياناته.