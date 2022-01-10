هطولات مطرية متوسطة على ينبع.. و"المدني" يدعو إلى الحيطة والحذر

ما زالت السماء مُلَبَّدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار

تشهد الآن محافظة ينبع، هطول أمطار متوسطة على معظم الأحياء وبعض مراكز شمال وشرق المحافظة؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.