"المقبل" يكشف عن آليات جديدة وسلم تطويري: لن ينقص راتب أي معلم

كل المعلمين سيسكنون على نفس مستوياتهم الحالية أو أعلى.. ماليًا

كشف المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم، د. محمد المقبل، عن سلم تطويري مع السلم التعليمي للمعلمين والمعلمات والقيادات التربوية والتخصصات الأخرى.

وأوضح أنه يتضمن أكثر من 25 مسار ًاتطويريًا تشتمل على مجموعة من البرامج والحزم التدريبية والتطويرية بأوعية مختلفة تناسب المعلمين والتي ستقدم لها مباشرة أو داخل المدرسة في المجتمعات المهنية وبرامج صيفية و مسائية أو عن طريق "الأون لاين".

وخلال حديثه اليوم لبرنامج "mbc في أسبوع" حول لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، أماط "المقبل" اللثام عن آليات تقويم جديدة لقياس واقعنا التعليمي ومن خلالها سيتم وضع برامج علاجية وتطويرية وفق هذا التقويم تعمل على تطوير الأداء التعليمي.

وأضاف: كل المعلمين والمعلمات سوف يسكنون على نفس مستوياتهم الحالية أو أعلى من حيث المزايا المالية، وهناك الكثير من المعلمين والمعلمات تم تعيينهم على مستويات أقل من المستوى الخامس في الثاني أو الثالث أو الرابع.

وأردف: كل المعلمين سوف يتم تسكينهم ابتداءً على مستوى رتبة معلم ممارس حتى نحفظ الحقوق والمزايا لجميع المعلمين.

وتابع: المعلمون الذين كانوا على المستوي الثالث أو الرابع سيصعدون إلى رتبة معلم ممارس كإعطاء حقوقهم في هذه المرحلة، وبالتالي تضمن لكل المعلمين مزاياهم المالية وكل معلم سوف يحصل على راتب مقارب لراتبه الأساسي إن لم يكن أكثر ولن ينقص راتب أي معلم من المعلمين.