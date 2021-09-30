رئيس البنك الدولي يزور السودان للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاماً

"مالباس" أشار إلى حرص مؤسسته على دعم جهود الخرطوم للحد من الفقر

وصل رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إلى السودان، حيث سيلقي خطاباً عبر الإنترنت في الاجتماعات السنوية للمؤسسة المالية وصندوق النقد الدولي، اليوم (الخميس)، وذلك في أول زيارة يقوم بها رئيس البنك الدولي للسودان منذ أكثر من 50 عاماً.

وأوضحت الحكومة السودانية في بيان أن "مالباس" التقى برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير المالية جبريل إبراهيم، اللذان أشادا بالزيارة باعتبارها علامة على أن اندماج السودان في المجتمع الدولي يسير بخطى واسعة.

من جهته، ذكر "مالباس" على "تويتر" أن البنك الدولي حريص على دعم جهود السودان للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش لجميع السودانيين.