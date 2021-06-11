"الصحة" تحث الجميع على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا

بلغ عدد الحالات النشطة اليوم 10112 منها 1559 حرجة

أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ تضمنت تسجيل (1175) حالة مؤكّدة وتعافي (1262) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10112) حالة؛ منها (1559) حالة حرجة.

وحثّت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشدّدت في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (463703) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (446054) حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تمّ تسجيل عدد (18) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7537) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تمّ إجراء (90559) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).