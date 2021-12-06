اتُّهِمت بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية.. السجن 4 سنوات لزعيمة ميانمار

بعد الإطاحة بها فبراير الماضي واعتقالها وقادة حزب الرابطة الوطنية

أصدرت محكمة في ميانمار حكمًا بالسجن 4 سنوات بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، بعد إدانتها بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية.

وقال المتحدث زاو مين تون لـ"فرانس برس"، اليوم الاثنين: إنه حُكِم على سو تشي "بالسجن لعامين بموجب قانون الكوارث الطبيعية"، كما صدر حكم بسجن الرئيس السابق "وين ميينت" أربع سنوات بالتهم ذاتها؛ وفق المصدر الذي أوضح أنهما لن يُنقلا إلى السجن فورًا.

وأكد أنهما "سيواجهان اتهامات أخرى" في العاصمة نايبيداو -حيث يتواجدان حاليًا- دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان الجيش قد أطاح بـ"سو تشي" في مطلع فبراير الماضي، واعتقلها وقادةَ حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

وأقدَمَ الجيش على السيطرة على السلطة في البلاد الواقعة جنوب شرق آسيا، بعد انتخابات حقق فيها حزب "سو تشي" فوزًا ساحقًا.

واعتُقلت سو تشي (76 عامًا) منذ أطاح الجنرالات بحكومتها في الأول من فبراير، لتنتهي بذلك تجربة بورما الديمقراطية القصيرة.

وأضافت المجموعة العسكرية سلسلة اتهامات إليها، تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد وتزوير الانتخابات. وقد تُسجن الزعيمة الحائزة على نوبل للسلام لعقود في حال إدانتها بجميع هذه التهم.

وحُكم اليوم هو أول إدانة لزعيمة ميانمار في الاتهامات التي تواجهها.