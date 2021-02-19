الرياض تشهد أمطاراً مسائية تنعش أجواءها الشتوية

هطلت قبل قليل أمطار خفيفة إلى متوسطة على الرياض أنعشت الأجواء الشتوية التي تشهدها العاصمة جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران)، ونشاطاً للرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار الرياض

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19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442 12:10 AM

الرياض تشهد أمطاراً مسائية تنعش أجواءها الشتوية

عبدالحكيم شار

الرياض

3 9,522

هطلت قبل قليل أمطار خفيفة إلى متوسطة على الرياض أنعشت الأجواء الشتوية التي تشهدها العاصمة جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران)، ونشاطاً للرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

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