الرياض تشهد أمطاراً مسائية تنعش أجواءها الشتوية

هطلت قبل قليل أمطار خفيفة إلى متوسطة على الرياض أنعشت الأجواء الشتوية التي تشهدها العاصمة جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران)، ونشاطاً للرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.