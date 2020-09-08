"الشهراني" و"الحساني" يتفقدان كليات "حريملاء" و"القويعية" و"ثادق" و"المزاحمية" وضرما

للوقوف على سير العمل.. ومتابعة العملية التعليمية

تفقد ‏وكيل جامعة شقراء للدراسات العليا والبحث العلمي عبدالرحمن الشهراني، ووكيلة جامعة شقراء لشؤون الطالبات الدكتورة خلود الحساني، كليات جامعة شقراء في محافظات حريملاء والقويعية وثادق والمزاحمية وضرما.

وبدأت الزيارات التفقدية لسير الدراسة بجولة وكيل جامعة شقراء للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن الشهراني، على كليات محافظة حريملاء، حيث التقى عميد كلية المجتمع الدكتور سعود الرويلي، وعميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية الدكتور حسن الداود، حيث اطلع على سير الاستعدادات في الكليتين وتابع عددًا من المحاضرات التدريسية عن بعد.

ثم زار "الشهراني" كليات محافظة ثادق والمحمل، والتقى بعميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية الدكتور سعود بن سهل القوس، حيث اطلع على تجهيزات الكلية للعام الجامعي وتابع عددًا من محاضرات هيئة التدريس عن بعد.

فيما ‏زارت وكيلة جامعة شقراء لشؤون الطالبات الدكتورة خلود الحساني، كلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرما، حيث التقت عميدة الكلية الدكتورة نوف الغريبي، وناقشتا استعداد وجاهزية الكلية للعام الجامعي ١٤٤٢هـ.

وتفقدت الدكتورة "الحساني" كلية التربية بالمزاحمية، حيث التقت عميدة الكلية الدكتورة صفية بنت بكر بقري، وناقشتا أبرز الخطط للعام الدراسي والمستجدات حول التعليم الإلكتروني.

وختمت وكيلة جامعة شقراء جولاتها بزيارة مقر مجمع كليات البنات بالقويعية، والتقت المشرفة على مجمع الكليات ووكيلات الكليات، وذلك للوقوف على بدء العام الجامعي ومتابعة سير العملية التعليمية.