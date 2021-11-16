مركز بيانات اتحاد عذيب "جو" يحصل على شهادة Tier III العالمية

"آل منصور": هذا الإنجاز يأتي متوافقاً مع رؤية واستراتيجية التحول للشركة

حصل مركز بيانات اتحاد عذيب "جو" على شهادة Tier III العالمية المقدمة من EPI Group، والتي تعتبر من أعلى الجوائز في المعايير العالمية المعترف بها لموثوقية وأداء مراكز بيانات المعلومات في مجالي التشغيل والاستدامة.

يوثق هذا الإنجاز جهود اتحاد عذيب "جو" في السعي الدائم لتحقيق أعلى المعايير الفنية والهندسية في تقديم الخدمات لقطاع الأعمال بناء على معايير عالمية معتمدة من جهات متخصصة ورائدة في مجال التقنية والمعلومات، وبذلك تتقدّم عذيب بخطوات واثقة نحو تلبية متطلبات العملاء في جودة الخدمات من جهة، وفي رفع كفاءة البنية التحتية من جهة أخرى.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة يحيى صالح آل منصور بأن هذا الإنجاز يأتي متوافقاً مع رؤية واستراتيجية التحول للشركة، والتي من أهم محاورها تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة وفق معايير عالمية لخدمة عملائها بصورة أفضل، ودعم التحول الرقمي للسوق السعودي متماشياً مع رؤية المملكة 2030.