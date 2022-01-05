مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادثين منفصلين بـ"الباحة"

الأول شهدته محافظة العقيق ونتج عنه وفاتان والآخر في قرية بالخزمر

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفرقة في حادثين منفصلين بمنطقة الباحة. وبحسب معلومات "سبق"، أن الحادث الأول وقع في محافظة العقيق مساء اليوم، ونتج عنه وفاتان.

فيما وقع الحادث الآخر في قرية بالخزمر ونتج عنه ثلاث إصابات متفاوتة في خطورتها.

ومن جانب آخر، رفض متحدث الهلال الأحمر بمنطقة الباحة التجاوب مع استفسارات "سبق" حول الحادث.