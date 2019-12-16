تبوك .. إحالة مواطن إلى النيابة ادّعى عدم قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها مع بلاغ تقدَّم به

الغبان: روّج لأكاذيب ومبالغات من خلال فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أحالت شرطة تبوك مواطناً إلى النيابة العامة بسبب ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغٍ تقدَّم به.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان؛ بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تمّ تداوله أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يروّج شخصٌ، من خلاله، أكاذيب ومبالغات حول ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدَّم به عن تعرًّض سيارته للسرقة، فقد تمّ بناءً على الأمر الصادر عن النيابة العامة القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى توقيفه رهن التحقيق استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

شرطة تبوك النيابة العامة

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16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 12:12 PM

الغبان: روّج لأكاذيب ومبالغات من خلال فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تبوك .. إحالة مواطن إلى النيابة ادّعى عدم قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها مع بلاغ تقدَّم به

نواف الغضوري

تبوك

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أحالت شرطة تبوك مواطناً إلى النيابة العامة بسبب ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغٍ تقدَّم به.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان؛ بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تمّ تداوله أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يروّج شخصٌ، من خلاله، أكاذيب ومبالغات حول ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدَّم به عن تعرًّض سيارته للسرقة، فقد تمّ بناءً على الأمر الصادر عن النيابة العامة القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى توقيفه رهن التحقيق استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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