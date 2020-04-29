العراق.. 75 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات الإجمالي بالبلاد إلى 2003 إصابات

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 75 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكربلاء وواسط والمثنى؛ وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2003 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل وفاتين جديدتين؛ مما رفع عدد الوفيات الكلية إلى 92 وفاة؛ فيما جرى تسجيل 27 حالة شفاء جديدة، ليرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1346 حالة.