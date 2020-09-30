أهالي "حي الحلقة" بالطائف يشتكون من مصنع للطوب وسط مساكنهم

قالوا إنه موجود منذ سنوات دون تدخل من الجهات المختصة‎

شكا عدد من مواطني حي الحلقة شمال محافظة الطائف من وجود مصنع للطوب ينشر السموم والأبخرة والدخان والغبار داخل الكتلة السكنية منذ سنوات طويلة دون تدخل من الجهات المختصة لنقله.

وأبدى السكان تذمرهم واستياءهم من بقاء المصنع بين مساكنهم، مؤكدين أنه تسبب في إصابة العديد منهم بأمراض التنفس والربو والحساسية، مشددين على ضرورة تخليصهم منه في أسرع وقت.

وقال المواطن بندر العصيمي: إن مصنع الطوب يتوسط المساكن ويشوه المنظر العام. مبيناً أنه من المفترض أن تشيد تلك المصانع بعيداً عن التجمعات السكانية، وهو ما لم يطبق على مصنع الطوب الذي يتوسط الحي، مصدراً للسكان عوادم المركبات، فضلاً عن الأتربة والغبار التي تسبب في الأمراض والأوبئة بينهم.

وأشار "العصيمي" إلى أن أضرار المصنع كبيرة، بفعل الأدخنة المنبعثة منه، فضلاً عن روائح الديزل وصوت الآلات والمولدات المزعج، مشدداً على ضرورة تخليصهم من المعاناة بنقل المصنع خارج النطاق العمراني.

وطالب "العصيمي" الجهات المختصة بالتفاعل مع شكاواهم وإيجاد حلول عاجلة وسريعة.