السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

ناقشا الجهود المشتركة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض، الثلاثاء, منسق الشؤون الإنسانية في اليمن وليام ديفيد جريسلي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الإنساني، والجهود المشتركة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

