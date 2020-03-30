الداخلية لـ"سبق": مستمرون في معاقبة من يحضرون أصحاب المهن المخالفة

"الشلهوب" يشيد بوعي المواطن والمقيم بتطبيق كافة التعليمات الخاصة بهم

عبدالله النحيط: أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن الجهات المعنية أصدرت قرارات بمنع ممارسة الجهات لبعض الأنشطة سواء داخل مقراتها أو في الخارج، ووزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بتطبيق كافة التعليمات الخاصة بمخالفة هذه القرارات .

وتفصيلاً قال "الشلهوب" في معرض إجابته على سؤال "سبق" في المؤتمر الصحفي، "اليوم تم الإعلان قبل هذا الإيجاز عن حالتين في إحدى المناطق، وكذلك بالأمس تم الإعلان عن أكثر من حالة سواء في المدن أو القرى والمراكز ومهما حاول الشخص إخفاء هذه المخالفة بسبب بعد المسافة أو غيرها سيتم ضبطهم من مواطنين ومقيمين أو من أحضر صاحب المهنة المخالفة .

وأشار إلى أن أغلب المهن لم تمنع إلا للمصلحة العامة ومصلحة الوطن، مشيداً بوعي المواطن والمقيم في تطبيق كافة التعليمات الخاصة بهم، كما أن وزارة الداخلية تحيل كل مخالف بعد ما يتم ضبطه إلى النيابة العامة لتطبيق لائحة الجرائم المعلوماتية، وتطبيق أنظمة كل ما يتعلق بهذه القرارات من مخالفتها ونشرها، وكذلك تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.