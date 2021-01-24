''المحافظ العقارية'' تعلن نجاح مزاد مكة المكرمة بحضور 100 مستثمر ومطور عقاري وفندق أجياد شهد أعلى مستويات التنافس

ضمن أعمال المركزلتحقيق رؤيته والمتمثلة في ضمان سرعة استيفاء الحقوق وتعظيم قيمة الأصول

أُسدل الستار، يوم الخميس الماضي، على مزاد مكة المكرمة بفندق بارك إن راديسون العزيزية، والذي ضم نخبة من العقارات المكية بالمنطقة المركزية وغيرها من المواقع المميزة بمدينة مكة.



أقيم هذا الحدث العقاري تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبتنظيم وتنسيق من شركة المحافظ العقارية وكيل البيع للمزاد، وذلك ضمن أعمال مركز الإسناد والتصفية المستمرة لتحقيق رؤية المركز والمتمثلة في ضمان سرعة استيفاء الحقوق وتعظيم قيمة الأصول.





وقد شهد المزاد إقبالاً كثيفاً تمثل بحضور أكثر من 100 مستثمر ومطور ومهتم بالشأن العقاري امتلأت بهم قاعات الفندق حيث تم الإعلان عن انتهاء المزاد ونجاحه خلال فترة قصيرة رغم تنوع وتعدد العقارات المطروحة، حيث تميزت أجواء المزاد بالتنافسية العالية لاقتناص الفرص الاستثمارية المتنوعة، مما أدى لاحتدام المزايدات على العقارات، خصوصاً فندق أجياد السد الأقرب للحرم الشريف.





وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن بن صالح السيف، نجاح المزاد والإقبال عليه إلى المؤشرات الإيجابية لدخول السوق العقاري المكي في الفترة الراهنة مثل رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال أكثر من 30 مليون معتمر وزائر سنوياً بحلول 2030، بالإضافة للتوجه الحكومي لأن تصبح مكة المكرمة واحدة من أفضل الوجهات للعيش والاستقرار والاستثمار عبر مشاريع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وذكر "السيف" أن فرحة وسعادة شركة المحافظ العقارية اكتملت في هذا المزاد الرائع بما لمسه وسمعه أفراد الفريق من عبارات الشكر والثناء من كل الأطراف المعنية.