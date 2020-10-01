الألماني "نوير".. أفضل حارس مرمى في أوروبا

تفوق على "نافاس" و"يان أوبلاك"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تتويج الألماني الدولي مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي 2019-2020 .

وجاء فوز نوير بالجائزة اليوم الخميس خلال حفل مراسم إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2020 -2021، وذلك بمدينة جنيف السويسرية.

وتفوّق نوير على كلٍّ من: الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، والسلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني، اللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين.

وساهم نوير بقدر هائل في فوز بايرن بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) خلال الموسم الماضي.

وحافظ نوير على نظافة شباكه في ست من المباريات الـ11 التي خاضها بايرن في طريقه إلى منصة التتويج بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي.