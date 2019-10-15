"مسام" ينتزع 1.708 ألغام حوثية باليمن خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2019م، من انتزاع 1.708 ألغام منها 24 لغماً مضاداً للأفراد، و507 ألغام مضادة للدبابات و1.043 ذخيرة غير متفجرة، و134 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 94.167 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
مسام
راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2019م، من انتزاع 1.708 ألغام منها 24 لغماً مضاداً للأفراد، و507 ألغام مضادة للدبابات و1.043 ذخيرة غير متفجرة، و134 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 94.167 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.