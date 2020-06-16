متحدث "الصحة": ارتفاع نسبة البالغين المصابين بفيروس كورونا في الحالات المعلنة اليوم

عُقد، اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحفي شارك فيه الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، والوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الدكتور خالد العبدالكريم.

وأبان المتحدث الرسمي للصحة أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة لفيروس كورونا الجديد COVID -19 وهي 4267 حالة.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 136315 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 45723 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1910 حالات حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأضاف د.العبدالعالي أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض 1629 حالة، وجدة 477 حالة، ومكة المكرمة 224 حالة، والهفوف 200 حالة، والدمام 192 حالة، والخبر 132 حالة، والقطيف 116 حالة، والمدينة المنورة 100 حالة، وخميس مشيط 95 حالة، والمبرز 80 حالة، وأبها 77 حالة، والخرج 71 حالة، والطائف 65 حالة، وبريدة 56 حالة، والجبيل 56 حالة، والدرعية 54 حالة، وصفوى 50 حالة، ووادي الدواسر 31 حالة، ونجران 24 حالة، وينبع 22 حالة، وحائل 22 حالة، والمزاحمية 22 حالة، وبيشة 18 حالة، والرس 17 حالة، وعنيزة 17 حالة، وحريملاء 17 حالة، والدائر 16 حالة، والدرب 15 حالة، وجازان 14 حالة، وحوطة بني تميم 14 حالة، ومحايل عسير 13 حالة، وشرورة 12 حالة، والمجمعة 12 حالة، والقويعية 12 حالة، والنعيرية 11 حالة، وصامطة 10 حالات، وضرما 10 حالات، وأحد رفيدة 9 حالات، وتبوك 9 حالات، ووادي بن هشبل 8 حالات، وقرية العليا 8 حالات، وحفر الباطن 8 حالة، والعيدابي 8 حالات، وضباء 8 حالات، والمظيلف 7 حالات، وتبال7 حالات، والدلم 7 حالات، والجفر 6 حالات، وظهران الجنوب 6 حالات، والخفجي6 حالات، والظهران 6 حالات، وبيش 6 حالات، وليلى 6 حالات، والعيون 5 حالات، والباحة 5 حالات، والبكيرية 5 حالات، والحرجة 5 حالات، ورأس تنورة 5 حالات، وقلوة 4 حالات، والبدائع 4 حالات، وعيون الجواء 4 حالات، ورنية 4 حالات، وبللسمر 4 حالات، وعريعرة 4 حالات، وفرسان 4 حالات، ورابغ 4 حالات، والسليل 4 حالات، ورويضة العرض 4 حالات، وسلوى 4 حالات، ورياض الخبراء 3 حالات، والقنفذة 3 حالات، وأم الدوم 3 حالات، والمضة 3 حالات، والبشائر 3 حالات، وبقيق 3 حالات، وثادق 3 حالات، والأسياح 3 حالات، بلجرشي حالتان، وطبرجل حالتان، والنبهانية حالتان، والمويه حالتان، وسراة عبيدة حالتان، والبطحاء حالتان، والعارضة حالتان، والطوال حالتان، والليث حالتان، وعرعر حالتان، ورفحاء حالتان، والمخواة حالتان، وحالة واحدة في كل من المذنب، والخرمة، السحن، والفرشة، والحناكية، والنماص، والقحمة، وتنومة، ومليحة، والغزالة، والحائط، والشنان، وأبو عريش، وصبيا، وأضم، وحبونا، والشعبة، والدوادمي، والحريق، ومرات، ورماح، وساجر، وشقراء، وشواق.

كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها 4267 حالة منها 51٪ من الحالات تعود لسعوديين 49٪ لغير سعوديين، و31٪ من الحالات للإناث، و69٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 9٪، والبالغين 87٪.

وأشار إلى أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى 89540 حالة بإضافة 1650 حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات 1052 حالة، بإضافة 41 حالة وفاة جديدة.

لافتاً إلى أنه فيما يخص الفحوص المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 17629 فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1144282 فحصاً.

وأكد متحدث "الصحة" أن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عاماً فأكثر، مشيراً إلى أن ثلثي الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي.

وأضاف أن 50% من الحالات الموجودة في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي مخاطباً الجميع: كيف تطمئن على صحتك؟ بإمكانك القيام بإختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد، وبإمكان من يرغب بتطبيق الفحص المخبري القيام بذلك عن طريق تطبيق صحتي، ومن يشك بوجود أعراض يتوجه لعيادات تطمن.

وذكر أن الكوادر الطبية يعملون على مدار الساعة وفي كل مكان، وسيكونون دائماً على الموعد، كما هو الحال لدى الراغبين في العطاء في التطوع، حيث استفاد من برامجها 200 ألف متطوع.

وبيّن أن عودة الحياة لطبيعتها يحمل معه تقييماً وتقديراً لأي مخاطر، لكن بالعودة هناك أنماط لا بد من مراعاتها، في المطاعم والأسواق والأماكن العامة، وبتطبيق هذه الأنماط ستقل فرص الانتشار.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

واختتم المتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID -19 حول العالم بلغت 8044839 حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 3883390 مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي 437266 ألف حالة.

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من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية الدكتور خالد العبدالكريم على أهمية التأكيد على أهمية الالتزام بالإحترازات والتدابير الوقائية مثل لبس الكمام عند الخروج، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وغسل وتطهير اليدين، محذرًا الجميع بأن الإهمال قد يسبب الإصابة بالفيروس، وإن كان الشخص بصحة جيدة وبالتالي قد يسبب نقل العدوى إلى أفراد أسرته والمحيطين به.

وأوضح الدكتور "العبدالكريم" أن الالتزام بالنوم ساعات كافية حوالي 8 ساعات يوميًا يرفع مستوى المناعة، والالتزام بالغذاء الصحي المتكامل يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة، وتناول الخضراوات والفواكه منتجات الألبان والبقوليات توفر الفيتامينات المهمة لرفع المناعة، مع شرب كمية كافية من الماء حوالي 8 أكواب يومياً، مبينًا أن إهمال شرب الماء يشعر الشخص بالوهن والكسل بسبب الجفاف ويضعف المناعة.

وأشار إلى أهمية ممارسة الرياضة للوقاية من الأمراض لتعزيز الصحة وتقوية المناعة وتعزيز الصحة النفسية، مشددًا على أهمية تجنب التدخين، حيث تبين أن المدخنين عند إصابتهم بفيروس كورونا لديهم عرضة أكبر من المضاعفات.

وتطرق الدكتور "العبدالكريم" إلى أهمية التزام الأسرة بتطعيم الأطفال في الوقت المناسب، وعدم تأجيلها، مؤكدًا أن التطعيمات ولله الحمد متوفرة، والمواعيد متاحة في جميع المراكز الصحية من خلال تطبيق "موعد"، وكل السبل والاحترازات لسلامة الجميع يتم القيام بها في المراكز الصحية، لافتًا النظر إلى أن نسبة إصابة الأطفال والمضاعفات قليلة ولكن يجب أن نحرص على غذائهم والمحافظة على النشاط البدني لديهم، مع الاهتمام بالجانب النفسي لدى الأطفال، والتأكد من عدم دخولهم في قلق وخوف، والشرح لهم أن المحافظة على سبل الوقاية ستكون بإذن الله حماية لهم من الأمراض.

وبيّن كذلك أن على فئة الشباب الالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائية؛ حتى لا ينقلوا الأمراض إلى أفراد أسرهم، مع الاهتمام بالأكل الصحي وممارسة العادات الجيدة مثل الرياضة.

وجدّد الدكتور العبدالكريم التأكيد على أهمية اهتمام الكبار بالصحة بشكل عام، والحرص على التدابير والاحترازات الوقائية عند الخروج من المنزل ولبس الكمام وتطهير اليدين، مع استشعار المسؤولية وإرشاد أفراد الأسرة بالأخذ بجميع الإحترازات وسبل الوقاية، وعلى من لديهم أمراض مزمنة الالتزام بتناول الأدوية والمتابعة الطبية من خلال المراكز الصحية وعدم إهمالها، خصوصاً الأمراض الصامتة مثل الضغط والكولسترول والسكر.

ولفت النظر إلى أهمية تعزيز الصحة النفسية لدى المجتمع، مبينًا أن الفهم الصحيح للجائحة بدون تهويل وإهمال وبدون مبالغة في الخوف والقلق مهم جدًا، وذلك يتم عن طريق تلقي المعلومات من مصادرها الصحيحة والموثوقة، مع تجنب الحديث السلبي، وتناول الأخبار السلبية المغلوطة، والتواصل مع الأهل والأصدقاء عن طريق الاتصال المرئي عن طريق الهاتف، فالتباعد الاجتماعي لا يعني العزلة، فلقاء الأهل والأصدقاء مهم جدًا لتعزيز الصحة النفسية، مع أهمية متابعة أي تغيير في سلوك ونفسية أحد أفراد الأسرة والحديث معه ودعمه وشرح ما يجب أن يقوم به، وعند الحاجة إلى المساعدة يمكن الاتصال على 937 لتلقي الاستشارة الطبية والاستشارة النفسية الملائمة.