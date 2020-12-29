تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الخامسة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، بالمدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد، تَضَمّنت نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء.