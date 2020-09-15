"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية باكستان

الجانبان استعرضا آخر التطورات الإقليمية والدولية

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وتضمن الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين، وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.