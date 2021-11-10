"النصر" ينهي علاقته بمدرب الفريق الأول "بيدرو إيمانويل"

"مارسيلو" يقود الفريق مؤقتاً

قرّرت إدارة نادي النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بيدرو إيمانويل.

وقدّمت الإدارة النصراوية الشكر للمدرب "بيدرو" على ما قدّمه للفريق خلال الفترة التي قضاها مدرباً.

وأسند "النصر" مهمة قيادة الفريق لـ"مارسيلو" مؤقتاً؛ حتى يتم الإعلان عن المدرب الجديد الذي يقود الفريق فنياً.