"النصر" ينهي علاقته بمدرب الفريق الأول "بيدرو إيمانويل"

"مارسيلو" يقود الفريق مؤقتاً

قرّرت إدارة نادي النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بيدرو إيمانويل.

وقدّمت الإدارة النصراوية الشكر للمدرب "بيدرو" على ما قدّمه للفريق خلال الفترة التي قضاها مدرباً.

وأسند "النصر" مهمة قيادة الفريق لـ"مارسيلو" مؤقتاً؛ حتى يتم الإعلان عن المدرب الجديد الذي يقود الفريق فنياً.

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10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443 03:34 PM

"مارسيلو" يقود الفريق مؤقتاً

"النصر" ينهي علاقته بمدرب الفريق الأول "بيدرو إيمانويل"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قرّرت إدارة نادي النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بيدرو إيمانويل.

وقدّمت الإدارة النصراوية الشكر للمدرب "بيدرو" على ما قدّمه للفريق خلال الفترة التي قضاها مدرباً.

وأسند "النصر" مهمة قيادة الفريق لـ"مارسيلو" مؤقتاً؛ حتى يتم الإعلان عن المدرب الجديد الذي يقود الفريق فنياً.

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