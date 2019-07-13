"برلماني كويتي": تسمية الخلية الإخوانية خطوة مبشرة .. ماذا ننتظر لتجريم الجماعة؟

"الفضل": وضعهم بالبلاد خطر .. أتمنى أن نخرج من "نادٍ" يؤمّن لهم الحماية والرزق

أكّد أحمد نبيل الفضل؛ عضو مجلس الأمة الكويتي، أن تسمية الخلية الإخوانية خطوة مبشرة تحدث للمرة الأولى في الكويت، خاصة لمَن يحاول أن يبين منذ سنوات خطر "الإخوان المسلمين" على الدولة والمجتمع، داعياً إلى تجريم الجماعة.

وأضاف الفضل؛ في حديث تلفزيوني، قائلاً: "الإخوان جماعة إرهابية، وأتمنى أن تخرج الكويت من النادي الذي يؤمّن لهم الحماية والرزق، والذي لا يضم إلا دولاً قليلة، كما أنه لا يرقى لمكانة الكويت العالمية والإنسانية والخيرية".

وأشار إلى أن الخطوة القادمة يجب أن تكون تجريم جماعة الإخوان، وتساءل: "ماذا ننتظر؟".

ونوّه الفضل، بحسب ما نقلته "سبوتينك عربي"، إلى أن وضع "الإخوان المسلمين" في الكويت خطر، مضيفاً: "هذا هو الوقت المثالي للتخلص منهم، فالضغط الدولي موجود، والكره من الدول القريبة والصديقة موجود، وإذا ما طلبت المساعدة من هذه الدول ستجدها مقدمة على طبق من ذهب".

وتابع: "أتمنى ألا تكون هذه الخطوة بداية خجولة للدولة، يمكن أن تضعف مع أيّ ضغط تتعرّض له من الداخل"، مشيراً إلى أن لجماعة الإخوان نفوذاً، فهم موجودون منذ عقود، ولهم جمعياتهم، وأيضاً لديهم منهجهم الذي يمشي وراءه آخرون، بحسب تعبيره.

ونوّه عضو مجلس الأمة الكويتي، في لقائه مع إخبارية "العربية"، إلى أن هناك تعاملاً جديداً من الدولة مع هذه الجماعة أوضحته تلك الخطوة، حيث أشار إلى أن هذه أول مرة تسمي فيها الدولة فصيلاً ثم تقوم بالقبض على بعض عناصره.. فوزارة الداخلية أعلنت المرجعية السياسية التي تعود إليها انتماءات الموقوفين، وقال: "لم نعتد على أن تعلن وزارة الداخلية أن فلاناً ينتمي إلى الفكر الفلاني أو المنظمة الفلانية، هذه أول مرة وهذا مؤشر جيد".

يُذكر أن الأجهزة الأمنية في الكويت ألقت القبض على عناصر خلية إخوانية تنتمي للتنظيم الأم في مصر، صدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن هناك.. وتحقّق الكويت في كيفية دخول أفراد هذه الخلية إلى البلاد، وأيضاً في الجهات التي ساعدتهم على التخفي.