العراق .. إصابة 7 محتجين في اشتباكات مع قوات الأمن في بغداد

أمرت السلطات بإعادة فتح الطرق في موقع الاحتجاج بالبصرة

أُصيب 7 محتجين خلال مصادمات مع قوات الأمن في وسط بغداد، اليوم السبت، في أثناء قيام قوات مكافحة الشغب العراقية بمحاولة اقتحام ساحة التحرير من جهة ساحة الخلاني وجسر السنك.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" ذكر التلفزيون الرسمي ومصادر أمنية، أن السلطات العراقية تُزيل الحواجز الخرسانية من ساحة الخلاني في بغداد، وأمرت بإعادة فتح الطرق في موقع الاحتجاج بالبصرة، حسبما نقلت "رويترز".

وقال سكرتير القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الركن محمد البياتي، إن القوات الأمنية ستُعيد فتح جسر السنك في بغداد عصر اليوم.

واندلعت في العراق، مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند الطريق الدولي في محافظة ذي قار- جنوبي العراق.

واقتحمت أكثر من ستين عربة عسكرية تقلّ عناصر من قوات الأمن، فجر السبت، ساحة الاعتصام في البصرة، وأحرقت خيام المعتصمين، كما قامت بتنفيذ حملة اعتقالات طالت عدداً كبيراً من المعتصمين.

وفي كربلاء، هاجمت "جماعة مجهولة" ساحة الاعتصام بقنابل المولوتوف، وتسبّبت في حرق عددٍ من خيام المعتصمين.