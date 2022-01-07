في مطار إسلام أباد.. القبض على مسافر لمحاولته تهريب الهيروين إلى السعودية

ألقت السلطات الباكستانية في مطار إسلام أباد القبض على رجل من الجنسية الباكستانية بتهمة محاولة تهريب مخدر الهيروين إلى السعودية اليوم الجمعة .
وأشار التقارير الباكستانية إلى أن المتهم حاول تهريب أكثر من كيلوغرام من مخدر الهيروين، بإخفائها في أمتعته، حيث كان مسافراً إلى الرياض .
وذكرت السلطات الباكستانية أنه تمّ التحفظ على المواد المقبوضة، وكذلك على المتهم، وإحالته إلى التحقيقات لاستكمال الإجراءات النظامية .
أخفاها في أمتعته حيث كان مسافراً إلى الرياض
ألقت السلطات الباكستانية في مطار إسلام أباد القبض على رجل من الجنسية الباكستانية بتهمة محاولة تهريب مخدر الهيروين إلى السعودية اليوم الجمعة .
وأشار التقارير الباكستانية إلى أن المتهم حاول تهريب أكثر من كيلوغرام من مخدر الهيروين، بإخفائها في أمتعته، حيث كان مسافراً إلى الرياض .
وذكرت السلطات الباكستانية أنه تمّ التحفظ على المواد المقبوضة، وكذلك على المتهم، وإحالته إلى التحقيقات لاستكمال الإجراءات النظامية .