"العثيم" يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة

أشار إلى الإنجازات الوطنية والتنموية في كل المجالات

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة.

وقال "العثيم": "ذكرى تولي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- مقاليد الحكم في بلادنا الغالية ذكرى عزيزة على نفوسنا جميعاً؛ لأنها ارتبطت بإنجازات تنموية ووطنية في كل المجالات، وتعبر عن مسيرة واعدة بالخير والنماء لمملكتنا الغالية، وتؤكد العزم لتحقيق المزيد من الإنجازات، ورسم خارطة الطريق لمستقبل أفضل عبر رؤية 2030".

وأضاف: "ذكرى البيعة تعد حدثاً مهماً لشعوب الأمتين الإسلامية والعربية للإسهامات العظيمة التي يقدمها الملك سلمان -أيده الله- في إرساء دعائم العمل السياسي المحلي والعربي والإسلامي والتخطيط لمستقبله برؤية ثاقبة، حيث بات للمملكة بفضل سياسته الحكيمة وجود فاعل في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي وأصبحت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في كل المحافل العالمية".

وأشار "العثيم" إلى التقدير الدولي الذي يحظى به خادم الحرمين الشريفين؛ نتيجة لمواقفه الثابتة وقراراته الحاسمة واهتمامه بتعزيز السلام العالمي، والتعاون الدولي والاسهام في دعم كل الشعوب.

وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهما الله، وأن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.