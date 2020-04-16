قطر تسجل 392 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع لـ4103

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الخميس عن تسجيل 392 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4103 حالة.
وأكدت الوزارة شفاء 9 حالات من المرض، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 415 حالة.قطر فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة أعلنت شفاء 9 حالات من المرض والمتعافون 415
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الخميس عن تسجيل 392 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4103 حالة.
وأكدت الوزارة شفاء 9 حالات من المرض، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 415 حالة.