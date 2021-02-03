"التحلية" تلزم جميع موظفيها وزوارها بتطبيق "توكلنا" لدخول منشآتها

ابتداءً من غد الخميس حرصاً على سلامة الجميع من كورونا

ألزمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جميع منسوبيها وزوارها بتطبيق "توكلنا"؛ وذلك لإثبات الحالة الصحية لهم عند دخول منشآتها.

وأكدت المؤسسة أنه سيتم تطبيق ذلك القرار ابتداءً من يوم غد الخميس؛ حرصاً على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

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03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442 04:14 PM

ابتداءً من غد الخميس حرصاً على سلامة الجميع من كورونا

"التحلية" تلزم جميع موظفيها وزوارها بتطبيق "توكلنا" لدخول منشآتها

محمد المواسي

جازان

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ألزمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جميع منسوبيها وزوارها بتطبيق "توكلنا"؛ وذلك لإثبات الحالة الصحية لهم عند دخول منشآتها.

وأكدت المؤسسة أنه سيتم تطبيق ذلك القرار ابتداءً من يوم غد الخميس؛ حرصاً على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

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