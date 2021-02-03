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ابتداءً من غد الخميس حرصاً على سلامة الجميع من كورونا

"التحلية" تلزم جميع موظفيها وزوارها بتطبيق "توكلنا" لدخول منشآتها

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ألزمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جميع منسوبيها وزوارها بتطبيق "توكلنا"؛ وذلك لإثبات الحالة الصحية لهم عند دخول منشآتها.

وأكدت المؤسسة أنه سيتم تطبيق ذلك القرار ابتداءً من يوم غد الخميس؛ حرصاً على سلامة الجميع من فيروس كورونا.