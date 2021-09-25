مشاركة للمرأة العسكرية للمرة الأولى.. شاهد عرضًا لـ"الداخلية" يحتفي بالوطن

حائط شرف يستعرض الفخر بـ293 من بواسلنا الذين استشهدوا من أجل المملكة

في مشاركة نوعية وغير مسبوقة، أقامت وزارة الداخلية عرضًا عسكريًّا وموسيقيًّا مشتركًا، جمع قطاعاتها الأمنية، ومعرضًا مصاحبًا دمج بين الماضي والحاضر والمستقبل بمناسبة اليوم الوطني الـ91، استمر ثلاثة أيام، في واجهة الرياض، وعلى مساحة تُقدر بـ19 ألف متر مربع؛ وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة للترفيه للاحتفال بهذه المناسبة.

وينقسم العرض العسكري والموسيقي المشترك إلى مجموعات تشمل الفرقة الموسيقية العسكرية، التي ستشكل نواة الفرقة الموسيقية العسكرية لوزارة الداخلية، وتتكون الفرقة الموسيقية من 120 عازفًا يتقنون العزف على 16 آلة موسيقية، وتحتوي المجموعة الأخرى على 32 من العسكريين والعسكريات يمثلون 16 قطاعًا أمنيًّا من قطاعات وزارة الداخلية، إضافة إلى الخيالة حاملي رايات قطاعات الوزارة الأمنية، والفصيل الصامت الذي يستعرض مهاراته بالبندقية بدقة عالية.

كما أقيم ضمن المناسبة، معرض مصاحب يحتوي على مقتنيات تراثية وآليات ومركبات أمنية وأسلحة ووثائق تاريخية يتجاوز عددها 250 قطعة، تابعة لـ16 قطاعًا أمنيًّا وإدارة عامة، إضافة إلى حائط شرف يستعرض الفخر بـ293 من جنودنا البواسل الذين استشهدوا مضحين بحياتهم ذودًا عن الوطن، إضافة إلى أهم وأبرز المقتنيات في تاريخ الوزارة قديمًا وحديثًا.

وحصدت الفعالية إقبالًا عاليًا من مختلف الأعمار من مواطنين ومقيمين، استمتعوا بمشاهدة كافة فقرات العرض الموسيقي والمعرض المصاحب، والتي تُبين الدور الكبير للوزارة في حفظ الأمن، كما شاركت المرأة العسكرية للمرة الأولى في عرض عسكري رسمي.

وتُبرز هذه الفعالية ما وصلت إليه الوزارة من قدرات أمنية متطورة، وتعكس حجم التطور الكبير الذي شهدته القطاعات الأمنية للوزارة منذ نشأتها حتى عهدنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.