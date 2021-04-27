"سباق التسلح العالمي".. السعودية تحل سادساً خلف "الـ 5 الكبار"

فيما خفّضت 8 من الدول التسع الأعضاء في "أوبك" من إنفاقها

ارتفع إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، إلى 1981 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 2.6 % عن عام 2019، وشكّلت الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمملكة المتحدة أكبر خمس دول منفقة في عام 2020، وشكلت معاً 62 % من الإنفاق العسكري العالمي.

وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة عالمياً من حيث الإنفاق العسكري رغم تخفيض إنفاقها بنسبة 10 %، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وأشار المعهد إلى انخفاض الإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والبلدان المصدّرة للنفط، موضحاً التقرير أن 8 من الدول التسع الاعضاء في "أوبك" قامت بخفض إنفاقها العسكري في عام 2020.

ووفقاً للتقرير، انخفض إنفاق المملكة بنسبة 10 %، والكويت بنسبة 5.9 %، والبحرين 9.8 %، وأنغولا بنسبة 12 %.

وتابع التقرير إلى أنه رغم ارتفاع الإنفاق العسكري على مستوى العالم، إلا أن بعض الدول التي خفضت الإنفاق العسكري أعادت تخصيص جزءٍ من إنفاقها العسكري المخطط للاستجابة لوباء كورونا "كوفيد-19" ودعم شعوبها.