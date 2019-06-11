مع انتهاء عزاء عمه الذي قضى في حادث أثناء البحث عنه .. العثور على مفقود العرضيات ميتًا

شقيقه توجّه بالشكر لـ"سبق" لمساهمتها في عملية البحث من خلال ما نُشر عنه

عُثر عصر أمس الاثنين على مفقود العرضيات القرني متوفى على بعد 2 كيلو متر من منزله بعد 11 يومًا من فقده، وبعد يومٍ واحد من انتهاء العزاء في عمه الخمسيني، الذي توفي في حادث مروري أثناء قدومه من محافظة خميس مشيط للمشاركة في البحث عنه.

وقال لـ"سبق" معيض القرني، شقيق المفقود: بدأت رحلة البحث منذ لحظة فقد أخي مالك ، والذي ذُكر لنا مشاهدته في أحد مطاعم أحد ثربان فتم تكثيف البحث في ذلك الموقع وحتى القوز والقنفذة والمظيلف، وفِي الجهة الأخرى المجاردة وبارق ومحايل والنماص والتي لم نجد له أثرًا ونحن في مجموعات تصل لـ 30 فردًا.

وأضاف: "كان عمي أحمد سالم هو المحرك والموجّه في رحلة البحث حيث قَدِم من خميس مشيط للمشاركة والذي كان هو المنسق مع فريق السلام التطوعي للبحث والإنقاذ وأثناء توجهه للقاء الفريق صباح الجمعة، تعرض لحادث مروري توفي على إثره رحمه الله، ومعه توقف البحث لإقامة العزاء".

وتابع: "استؤنف البحث أمس الاثنين فعُثر عليه في وادي المصع بقرية الحبيل على بعد 2 كيلو من المنزل تقريبًا وهو متوفى، وقد بدا على جثته أنه توفي منذ فقده بقليل وبانتظار تقرير الطب الشرعي ليتم دفنه".

وقال القرني: شكرًا لـ"سبق" التي أسهمت في البحث بنشر الخبر بعنوان "خرج ولم يعد.. "القرني" مفقود بالعرضيات منذ 4 أيام" وشكرًا لجميع من أسهم، ورحم الله عمي وأخي".