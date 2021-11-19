"البيئة" تحذر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها

بعد ملاحظة إعلانات مخالفة صادرة عن بعض المكاتب العقارية

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيرها من بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، دون موافقتها، أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بعدما لاحظت استمرار وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد عن بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقة الوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تخالف الضوابط المعتمدة للتجزئة وكذلك الضوابط والآلية التي أعدت بالتنسيق بين وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأهابت بالشركات والمكاتب العقارية والأفراد، ضرورة الامتناع عن بيع أي مخطط على أرضٍ زراعية دون موافقة الوزارة، داعيةً إلى اعتماد المخططات للتجزئة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.