لعبة الانتقالات الثلاثية التي ستنتهي بموراتا في أتليتيكو مدريد

لا تتوقّف عجلة سوق الانتقالات الشتوية عن الدوران؛ حيث ترغب كل الفرق في تدعيم صفوفها بأفضل شكل ممكن من أجل مواكبة ما تبقّى خلال هذا الموسم من تحدّيات.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرًا تشير فيه إلى الحراك ما بين أتليتيكو مدريد وميلان وتشيلسي؛ من أجل تدعيم خط الهجوم للأندية الثلاثة.

وبدأت الصحيفة بنادي ميلان، الذي اقترب بشكل كبير من الإعلان عن ضمّ المهاجم البولندي كريستوف بياتيك رسميًّا قادمًا من نادي جنوى، الذي صنع بياتيك معه الحدث خلال النصف الأول من الموسم الحالي بتسجيله 13 هدفًا في الدوري الإيطالي؛ مما سيفتح الباب أمام خروج جونزالو هيجواين.

هيجواين سينتقل من الدوري الإيطالي صوب نادي تشيلسي؛ حيث يرغب المدرب ماوريسيو ساري في ضم مهاجم على وجه السرعة بعدما عانى من نقص حاد في هذا المركز في النصف الأول من الموسم الحالي، ولم يجد ساري خيارًا أفضل من هيجواين الذي انفجر تحت قيادته في نابولي وسجل أفضل معدل تهديفي له خلال موسم واحد؛ مما سيمنح ساري الحل الذي يحتاجه هجوميًّا لمجابهة المنافسة المشتعلة على مراكز دوري الأبطال في البريميرليج مع مانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام.

تشيلسي بدوره سيستغني عن خدمات الإسباني ألفارو موراتا، الذي اقترب بشدة من العودة إلى ملاعب الليجا الإسبانية من بوابة نادي أتليتيكو مدريد؛ حيث يملك اتفاقًا مع إدارة الروخيبلانكوس بعدما عجز عن تثبيت نفسه في قيادة هجوم البلوز.

ولكن أتليتيكو مدريد يواجه معضلة تمنعه ولو مؤقتًا من إنجاز الصفقة تتمثل في تسريع خروج كلٍّ من: الجناح البرتغالي جيلسون مارتينز، والمهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش؛ فالثنائي لم يحظَ بثقة المدرب دييجو سيميوني وخروجهما سيوفر للنادي السيولة المطلوبة لتمويل الراتب المرتفع لموراتا، وفي حال إعلان خروجهما من أتليتيكو في أسرع وقت سنرى موراتا لاعبًا رسميًّا في كتيبة دييجو سيميوني.