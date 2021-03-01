"فيروس B" يقلب حياة مواطن.. مؤهل وترفضه الوظائف "أسرة وتعثر مالي"!

يحمل بكالوريوس إدارة الأعمال ودراسات عليا موارد بشرية و30 دورة معتمدة

تسبّبت إصابة أحد المواطنين بفيروس التهاب الكبد B، في رفضه من عدة وظائف، وهو الأمر الذي جعله يعيش معاناة كبيرة، خاصة أنه متزوج؛ ولديه أولاد.

وقال المواطن لـ"سبق" -فضل عدم ذكر اسمه-، إن الفيروس أثر في حياته طوال 12 عاماً، مشيراً إلى أنه تم رفضه من 7 وظائف عسكرية بأنواعها، وغيرها من الوظائف الأخرى الحكومية.

وأوضح أنه عندما يأتي دور الكشف الطبي يتم رفضه بحجة أنه حامل للفيروس، علماً بأنه الفيروس خامل ولا يعدي، كما يعتقد البعض، ويعيش حياته بطريقة طبيعية، ولديه طفلان كلاهما لا يحملان الفيروس حتى زوجته.

وأضاف المواطن، أنه حاصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال ودراسات عليا بتخصص الموارد البشرية، كما أنه حاصل على أكثر من 30 دورة معتمدة من المؤسسة العامة لتدريب المهني والتقني.

وأكد المواطن، أنه عاطل حالياً ويسكن بالإيجار كما أن لديه ظروفاً مادية أخرى وأموراً مالية متعثرة، مناشداً المسؤولين، الوقوف على حالته وحل مشكلته لإنهاء معاناته.