الهند تسجّل 16577 إصابة جديدة و120 حالة وفاة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم، تسجيل 120 حالة وفاة و16577 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيانها، اليوم، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 156825، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11063491 حالة.