"المرور": إغلاق جسر الثقبة بطريق الملك خالد ٤٨ ساعة

بدءاً من غدٍ الاثنين لمدة 48 ساعة

أعلن مرور المنطقة الشرقية، أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الثقبة بطريق الملك خالد (لمدة ٤٨ ساعة)، ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٦ هـ، وذلك لأعمال الصيانة.
وأهاب المرور بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

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06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 06:51 PM

بدءاً من غدٍ الاثنين لمدة 48 ساعة

"المرور": إغلاق جسر الثقبة بطريق الملك خالد ٤٨ ساعة

ذياب الشمري

الرياض

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أعلن مرور المنطقة الشرقية، أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الثقبة بطريق الملك خالد (لمدة ٤٨ ساعة)، ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٦ هـ، وذلك لأعمال الصيانة.
وأهاب المرور بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

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