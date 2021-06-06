"المرور": إغلاق جسر الثقبة بطريق الملك خالد ٤٨ ساعة

بدءاً من غدٍ الاثنين لمدة 48 ساعة

أعلن مرور المنطقة الشرقية، أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الثقبة بطريق الملك خالد (لمدة ٤٨ ساعة)، ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٦ هـ، وذلك لأعمال الصيانة.

وأهاب المرور بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.