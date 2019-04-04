"الأخضر" يتراجع مركزين في تصنيف "فيفا".. الـ72 عالمياً

بلجيكا تحتفظ بالصدارة ومنتخب إنجلترا يحقق طفرة كبرى

تراجع المنتخب السعودي مركزين في التصنيف الشهري للفيفا الذي صدر اليوم، حيث احتل المركز 72 عالمياً بـ1342 نقطة.

واحتفظ منتخب بلجيكا بصدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات الصادر اليوم الخميس، فيما حقق منتخب إنجلترا طفرة كبرى بدخوله ضمن قائمة أول أربعة منتخبات في تصنيف الفيفا.

ويمتلك منتخب بلجيكا 1737 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط فقط عن منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني، والذي يمتلك 1734 نقطة.

ويأتي المنتخب البرازيلي في المركز الثالث برصيد 1676 نقطة. واقتنص منتخب إنجلترا المركز الرابع من كرواتيا التي تراجعت للمركز الخامس.

كما تراجع منتخب البرتغال إلى المركز السابع، في الوقت الذي تقدّم فيه منتخب أوروجواي للمركز السادس.

وجاء منتخب سويسرا في المركز الثامن، يليه منتخب إسبانيا في المركز التاسع، ثم الدنمارك في المركز العاشر.

وتراجع منتخب ألمانيا ثلاثة مراكز محتلاً المركز الثالث عشر.

وتصدّر المنتخب الإيراني تصنيف قارة آسيا، وحل منتخب اليابان في المركز الثاني، ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث، وأستراليا في المركز الرابع، وقطر في المركز الخامس.

وعلى مستوى قارة افريقيا، تصدّر منتخب السنغال التصنيف، يليه منتخب تونس، ثم نيجيريا، ثم المغرب، ثم الكونغو الديمقراطية.

وتصدر منتخب البرازيل تصنيف أمريكا الجنوبية، يليه منتخب أوروجواي، ثم منتخب الأرجنتين، ثم كولومبيا في المركز الرابع، وتشيلي في المركز الخامس.

وفي تصنيف كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) حلّت المكسيك في الصدارة، ثم الولايات المتحدة في المركز الثاني، وكوستاريكا في المركز الثالث، وجامايكا في المركز الرابع، وهندوراس في المركز الخامس.