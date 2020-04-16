"السعودية للكهرباء" تعلن تطبيق تخفيض الـ 30 % الصادر بالأمر الملكي الكريم

للمشتركين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية لفواتير شهري أبريل ومايو

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن تطبيق التخفيض 30 % الصادر بالأمر الملكي الكريم للمشتركين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية لفواتير شهري أبريل ومايو مع تعويض من صدرت فواتيرهم لشهر أبريل قبل صدورالأمر الملكي رصيداً في الفاتورة المقبلة.

وقالت الشركة: الأمر الملكي تضمن السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاعين الصناعي والتجاري لسداد 50 % من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير أبريل، ومايو، ويونيو، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهرابتداءً من شهر يناير 2021.

وأضافت: على الراغبين بالاستفادة من آلية السداد هذه، التواصل عبر الموقع الإلكترونيwww.se.com.sa، أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA، أو الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم 920001100.

وستطبق الشركة الحسم تلقائياً على جميع الحسابات المسجلة كاستهلاك صناعي أو تجاري أوزراعي دون الحاجة لأي إجراء من جهة المشترك وستكون بشكل آلي ويتم توضيحها في الفاتورة الشهرية، وبالنسبة للمستهلكين الذين صدرت فواتيرهم لشهر أبريل سيتم التعويض عنها بأثر رجعي.

وكانت وزارة الطاقة، قد أفادت بأن الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، يتضمن صرف 900 مليون ريال عن فواتيرالكهرباء لهذه القطاعات، وأن التوجيه الكريم يؤكد حرصه على دعم القطاع الخاص والأنشطة الأكثر تأثراً في المملكة، بعد تأثر العالم بأكمله من تداعيات فايروس كورونا.

