مدينة ثرمداء تزف الفائزين بجائزة "الحريص" لحفظ القرآن الكريم والتفوق العلمي

بحضور عدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلاب وأمهات الطالبات

أقيم حفل جائزة "الحريص" للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم على مسرح قاعة الشيخ إبراهيم العنقري -رحمه الله- بثرمداء، على شرف محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين، وبحضور رئيس جمعية ثرمداء الخيرية الشيخ سليمان الدخيل، ونائب الرئيس البريد السعودي للموارد البشرية عبدالله اليوسف، وراعي الجائزة الوجيه العميد عبدالله محمد الحريص، ونائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن بشقراء الشيخ جماز الجماز، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بثرمداء عبدالله الفرحان، والدكتور عبدالعزيز اليوسف ومستشار المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة شقراء أحمد محمد السعدي، وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلاب وأمهات الطالبات وعدد من سيدات المجتمع.

بدأ الحفل بتقديم وكيل متوسطة وثانوية ثرمداء محمد فهد الدعجاني، والطالب عبدالله عبدالعزيز الحامد من ثانوية ثرمداء، وكانت البداية بآيات من الذكر الحكيم من تقديم الطالب سلطان إبراهيم اليوسف.

وتحدث رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بثرمداء عبدالله ناصر الفرحان عن نشاطات الجمعية وعن المبادرات، شاكراً عبدالله الحريص على تقديم هذه الجائزة التي تسهم في تشجيع أبناء وبنات مدينة ثرمداء.

وبعد ذلك استمع الحضور إلى نماذج من تلاوة أحد الطلاب الحافظين الفائزين بالجائزة، ثم كلمة المتفوقين والمتفوقات قدمها الطالب بكري عبدالكريم عزيزي من ثانوية ثرمداء، ثم كلمة جمعية تحفيظ القرآن الكريم لشيخ جماز الجماز، فكلمة راعي الجائزة الوجيه عبدالله محمد الحريص شكر فيها محافظ مرات على رعايته وحضوره وتشريفه لحفل الجائزة، موضحاً أن هذه الجائزة تأتي انطلاقاً من توجهات القيادة الحكيمة في الاهتمام بأبناء الوطن وتشجيعهم.

وتشرف محافظ مرات وراعي الجائزة بتسليم الجوائز على الفائزين، وفي نهاية الحفل تم تقديم درع لمحافظ مرات وكذلك درع من الجنة التنمية الاجتماعية بثرمداء إلى الوجيه عبدالله الحريص على جهوده في تشجيع أبناء مدينة ثرمداء من خلال هذه الجائزة القيمة.