عصابات المخدرات تهدد لاعبًا كولومبيًا بالقتل

أشارت تقارير صحفية إلى أن العصابات الكولومبية المعروفة بتجارة المخدرات في كولومبيا قد هددت لاعب المنتخب الكولومبي باكا بالقتل بعد إهداره لركلة جزاء أمام منتخب إنجلترا التي أخرجت كولومبيا من دور الـ 16 من مونديال كأس العالم بروسيا 2018.

وكانت العصابات الكولومبية قد قامت بقتل لاعب المنتخب الكولومبي أندريس اسكوبار عام 94 في مدينة ميديلين الكولومبية بـ 6 طلقات على جسده بسبب خطأ له في مباراة منتخبه كولومبيا أمام الولايات المتحدة والتي أخرجت المنتخب الكولومبي من كأس العالم عام 1994.

وتشتهر كولومبيا بالمراهنات بملايين الدولارات في كرة القدم من قِبل عصابات تجار المخدرات وبالأخص تجارة مخدر الكوكايين، كما تعد "كولومبيا" أكبر منتج رئيس في العالم لمخدر الكوكايين، بنسبة صادرات بلغت 95 % نحو الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، باعتبارها أكبر مستهلك له في العالم.