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حثت طهران على عدم اتخاذ أي خطوات جديدة من شأنها تقويض الاتفاقية

بريطانيا تعرب عن قلقها من انتهاك إيران لالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي

أعربت بريطانيا عن قلقها العميق إزاء انتهاك إيران لتعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في بيان رسمي أمس الاثنين: "نشعر بقلق عميق إزاء إعلان إيران أنها خرقت التزاماتها تجاه الاتفاق النووي"، حاثاً طهران على عدم اتخاذ أي خطوات جديدة من شأنها تقويض الاتفاقية.