أكثر من 27025 مستفيدًا من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة

منذ بدء العمل بها من خلال 12 عيادة موزعة على عدة مرافق

قدّمت عيادات "تطمن"، خدماتها في الباحة لـ27025 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وتقدم عيادة "تطمن"، خدماتها من خلال 12 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.