شاهد.. حواجز مجرى سيول بالطائف بلا خرسان والأعشاب تعيقه

"سبق" رصدت شكوى عدد من أهالي حي الحلقة الغربية حول خطورته

وقفت "سبق" على شكوى عدد من أهالي حي الحلقة الغربية بالطائف، حول خطورة وجود حديد بدون صبة خرسانية على حاجز لمجرى للسيول دون عناية بالمجرى.

ورصدت "سبق" بالصور خطورة الوضع للمركبات المجاورة للطريق في حالة انحراف المركبة، وكذلك وجود حديد على جوانب مجرى السيل دون صبة، حيث تُرِك فارغاً من المادة الإسمنتية منذ وقت طويل، وبدا واضحاً تآكل الحديد من الصدأ.

وكشفت "سبق" قصر الحجز الموجود بالحديد، بالرغم من وضع حواجز خرسانية في بعضها، وخصوصاً في منطقة الموقع المنخفض من الحديد، ووضح أيضاً وقوف مياه مجهولة في عرض مجرى السيل وعدم الجريان بشكل طبيعي، وكذلك وجود أعشاب كبيرة داخل المجرى وعلى ضفافه تعيق جريان المياه.

فيما استغرب مرتادو الطريق من وجود هذا الحاجز دون صبة خرسانية، ولفترة طويلة، وبشكل كبير على مجرى السيل، وأنه قد يشكّل خطراً على مرتادي الطريق الذي يشهد زحاماً كبيراً وقت انصراف وحضور طالبات مجمع تعليمي ملاصق له، وأنه أصبح مجرى السيل مرتعاً للحشرات. داعين الجهات المعنية لإلزام مقاول المشروع بإعادة صب حواجز مجرى السيل، وتنظيفه من الأعشاب والأشجار.