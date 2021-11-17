مكافحة المخدرات: القبض على 9 أشخاص بحوزتهم 391 كجم حشيش

اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي؛ بأن المتابعة الأمنية للنشاطات الإجرامية لتهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن القبض على (9) أشخاص؛ (7) مواطنين ومخالفَيْن اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بمنطقتَي جازان وعسير، بحوزتهم (391) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر.

وقال "النجيدي": تمّ توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443 12:16 PM

اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة

مكافحة المخدرات: القبض على 9 أشخاص بحوزتهم 391 كجم حشيش

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي؛ بأن المتابعة الأمنية للنشاطات الإجرامية لتهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن القبض على (9) أشخاص؛ (7) مواطنين ومخالفَيْن اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بمنطقتَي جازان وعسير، بحوزتهم (391) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر.

وقال "النجيدي": تمّ توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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