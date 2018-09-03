خلاف ثم رصاص وجثة والنهاية قصاص.. واقعة شهدت أبها نهاية فصولها اليوم

الجاني والمجني عليه سعوديان.. الجزائية قضت والعليا أيّدت والداخلية نفّذت

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في جان سعودي بمدينة أبها في منطقة عسير، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر؛ وذلك بإطلاق النار عليه؛ مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة عسير، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ عيد بن محمد بن مريع القحطاني -سعودي الجنسية- على قتل جبران بن سالم بن جويعد القحطاني -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه؛ مما أدى لوفاته، بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تَمَكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقَرّر شرعاً، وأُيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ عيد بن محمد بن مريع القحطاني -سعودي الجنسية- اليوم الاثنين 23/ 12/ 1439هـ، بمدينة أبها في منطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم. وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تُسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".