الرئيس الفلسطيني: قدوم المنتخب السعودي لـ"رام الله" يجسد العلاقة التاريخية بين الدولتين

استقبل المسحل وأعضاء اتحاد القدم

عبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن فخره واعتزازه بقدوم المنتخب السعودي لكرة القدم إلى فلسطين، مؤكدًا أنه يجسد العلاقة التاريخية بين فلســطين والمملكة العربية السعودية.

وأكد لدى لقائه في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم، بعثة المنتخب السعودي، "أن الرابط التاريخي والديني بين البلدين، ليس جديدًا، فعلاقاتنا بالمملكة تاريخية منذ نشأة القضية الفلسطينية، ولم تتغير مواقف المملكة التي سمعناها من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن "قضية فلسطين في قلب كل سعودي".

وقال الرئيس عباس: "لم نشعر أبدًا أننا طرفان، دائما وأبدًا يقولون لنا: نحن معكم بكل ما تريدونه وتقررونه، وفي كثير من الأمور لم نكن نطلب المساعدة، كانت المملكة تستشعر بحاجتنا وتلبي".

وأضاف: "ما نسمعه وما سمعناه منذ عهد الملك المؤسس مرورًا بكل الملوك والأمراء وحتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، كذلك الشعب السعودي لم يتغير، مواقفهم سباقة تجاه القضية الفلسطينية".

من جانبه، ذكر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بمقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي رددها دائمًا وأكد أن فلسطين قضية المملكة الأولى، وقال: نحن كمواطنين سعوديين نستشعر بها.

وتابع المسحل: "الحدث تاريخي جدًا، سعداء وأنا فخور أن أكون أول رئيس اتحاد كرة قدم، وأول مسؤول رياضي رسمي يتشرف بالدخول إلى الأراض الفلسطينية، فلسطين العز، الشرف، الشهامة، فلسطين الفخر لكل عربي، سعداء جدًا، ونشكركم سيادة الرئيس محمود عباس على اهتمامكم الشخصي، ودعوتكم، وكما كان الراحل الأمير فيصل بن فهد يعد قضية فلسطين رياضيًا كبيرة جدا، وقدم كل دعم، نحن نسير على دربه وكنا أسعد الناس لما بدأ منتخب فلسطين يستضيف مبارياته على أرض فيصل الحسيني، وحريصون جدًا على مصالح الاتحاد الفلسطيني ومنتخب فلسطين، ونعدك أن نقدم مباراة تكون كرنفالاً رياضيًا شعبيًا".