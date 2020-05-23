تعرف على آخر أرقام "كورونا" في إندونيسيا وماليزيا

جاكرتا أعلنت 25 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي لـ1351

سجلت إندونيسيا اليوم 949 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 21745.

وأعلن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، في بيان له؛ عن 25 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1351، في حين تماثل 5249 مريضًا للشفاء.

وفي ماليزيا قالت السلطات المحلية اليوم السبت: إنها رصدت 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 7185 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة عند 115 حالة.