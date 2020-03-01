بسبب "قناع كورونا".. شاهد أُمًّا تدهس ابنتها بالسيارة

مدّت يدها نحو المقعد الخلفي وفجأة تحركت المركبة

في مقاطعة جيجيانغ الصينية، هبطت الابنة من السيارة لإحضار طرد، كانت الأم تضغط على الفرامل بقدمها؛ لكنها تذكّرت فجأة أنها يجب أن ترتدي القناع الواقي ضد فيروس "كورونا"، التفتت الأم إلى المقعد الخلفي ومدت يدها لتجلب القناع؛ لكن السيارة تحركت بسرعة؛ فوقع الحادث.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في مجمع سكني بمدينة هاينينج في مقاطعة جيجيانغ شرقي الصين، حين كانت الأم تقود سيارة مرسيدس بيضاء، وطلبت من الابنة أن تجلب طردًا من مكتب الطرود بالمجمع، وبالفعل هبطت الابنة من السيارة.

ويُظهر شريط الفيديو، الابنة وهي تتحرك ناحية مكتب الطرود؛ حيث أصبحت أمام السيارة المتوقفة، وفجأة تحركت السيارة بسرعة فصدمت الابنة ودفعتها ناحية الإطار الحديدي للباب الزجاجي، وانحشرت الابنة بين السيارة والباب، وسقطت على الأرض بعد تحطم الإطار ومقدمة السيارة.

ونقلت "الديلي ميل" عن وسائل إعلام محلية، أنه لحظة هبوط الابنة، كانت الأم تضغط على دواسة الفرامل بقدمها، وفجأة تذكرت الأم أنها لا ترتدي القناع الواقي ضد فيروس "كورونا"؛ فالتفتت إلى المقعد الخلفي، ومدت يدها لتجلب القناع، وفي تلك اللحظة أخطأت الأم، وضغطت بقدّمها على دواسة البنزين فاندفعت السيارة للأمام ودهست الابنة.

وتضيف الصحيفة: أن الحادث أسفر عن كسور في ساقي الابنة؛ فتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ بينما أصيبت الأم بصدمة كبيرة.