أتربة ورياح ورؤية تتدنى.. تنبيه من "الأرصاد" للرياض وهذه المحافظات

حالة نشطة بدأت في التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السادسة من مساء اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا لمنطقة الرياض يشمل العاصمة، من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز، أن الحالة بدأت التاسعة صباحًا، وتتواصل إلى السادسة من مساء الخميس، وتشمل: (العاصمة الرياض، والأفلاج، والحريق، والخرج، والدوادمي، والرين، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، ورماح).

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

52

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442 09:56 AM

حالة نشطة بدأت في التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السادسة من مساء اليوم

أتربة ورياح ورؤية تتدنى.. تنبيه من "الأرصاد" للرياض وهذه المحافظات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 28,193

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا لمنطقة الرياض يشمل العاصمة، من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز، أن الحالة بدأت التاسعة صباحًا، وتتواصل إلى السادسة من مساء الخميس، وتشمل: (العاصمة الرياض، والأفلاج، والحريق، والخرج، والدوادمي، والرين، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، ورماح).

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021