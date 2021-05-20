اعتراض وتدمير "درون مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #جازان

"التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #جازان.

وأكد #التحالف استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.